救難人員費時3日，今日上午終於將李男送下山，並轉由花蓮慈濟醫院治療。（空勤總隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

由10人組成的兩隊登山隊，預計今天從花蓮卓溪鄉瓦拉米步道下山，其中1名40歲李姓男子不慎滑落邊坡約100公尺深，同行隊員下切接觸並做初步處理，傷患幸好意識清楚，僅身處多傷，隊員也趕緊通報花蓮縣消防局救援。救難人員上山後，發現現場是陡坡，利用繩索將李男移到步道上，再由空勤總隊直升機吊掛下山治療。

消防局指出，登山隊伍7日從南投東埔進入山林，11日中午11許，隊伍行經多美麗駐在所往大分方向約200公尺處（N23 21.88 E121 07.72），李男不慎滑落邊坡深約100公尺，墜落位置手機無法收訊，隊員下切確認李男意識清醒，給予基本處置及安撫後，派遣2名隊員快步到有手機訊號的佳心駐在所向119求救。

消防局11日深夜接獲通報後，立即集結搜救人員並連繫空勤總隊，由消防局、玉山國家公園南安管理站、保七總隊第六大隊等6位搜救人員，於12日7時許，於玉里分隊集結完成出勤，搜救人員搭乘直升機起飛前往事故點附近8號停機坪，再步行前往多美麗駐在所進行搜救。

昨天中午12時許，搜救隊伍抵達事故點，由於現場位於懸崖陡坡上，行進困難，經緊急救護技術員（EMT）評估後，李男意識清醒、腳部因創傷無法行走及身上多處傷口，立即給予救護處置，搜救人員架設繩索拖拉系統，順利在天黑前將李男移至較安全的登山步道上。

空勤總隊直升機今天清晨7時許順利將李男吊掛成功，後送至花蓮德興壘球場，並轉由自強分隊救護車送往花蓮慈濟醫院接受治療。山難救援案件待消防隊釐清後，若有違規事項，將依據「花蓮縣登山活動管理自治條例」祭出罰則。

(中時 )