廣達(2382)今舉行法說會，廣達第2季稅後純益62.52億元，季增142.42%、年增57.56%，每股純益1.62 元。上半年稅後純益88.31億元，年增24.5%，每股純益2.29元。廣達第2季和上半年都呈現3率3升，第2季毛利率為6.21%，營益率為3.52%，稅前淨利率為3.05%；上半年毛利率5.65%，營益率為2.59%，稅前淨利率為2.6%。惟廣達第2季受美元走弱、新台幣強升影響，單季匯兌損失達11.06億元，吃掉首季匯兌收益，累計上半年匯兌損失達6.8億元。

廣達預期今年筆電需求將旺到第4季，看好全年筆電出貨將成長雙位數百分比。董事長林百里表示，目前筆電和雲端都是正向成長，第4季需求仍旺。過去季節性因素對廣達影響很大，但現在是供應面趕不上，第一次發生「材料趕不上訂單」的情形。而廣達電腦財務長楊俊烈表示，第2季有雙位數成長，下半年跟上半年比也是雙位數成長，全年度也是雙位數成長。

林百里則指出，今年像三溫暖，先有新冠疫情發生，但隨著疫情持續，人類生活及工作模式改變，宅經濟越來越重要，而且趨勢會持續下去，這會變成新常態，對廣達而言，無論在筆電或雲端都是很好的機會。

(時報資訊)