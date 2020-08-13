8歲男童因「下眼瞼贅皮」嚴重，把睫毛往眼球方向推，造成眼角膜擦損及混濁，需手術治療。（苗栗醫院提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣8歲小男童在半年期間體重增長至45公斤，最近突然出現眼睛陣陣抽痛且有發紅、流淚、怕光的狀況。家長趕緊帶往苗栗醫院看診，醫院檢查發現男童因發育長胖，產生「下眼瞼贅皮（Epiblepharon）」，造成睫毛倒插情況嚴重，經手術後當天即回家休息，一星期回診拆線，恢復良好。

衛生福利部苗栗醫院眼科主任梁策表示，下眼瞼贅皮的病因是下眼瞼的肌肉及皮膚過度肥厚，在眼瞼外緣近鼻側形成一道隆起，將睫毛往眼球方向推，若程度嚴重，會導致睫毛倒插摩擦眼角膜，引發眼睛刺痛、視力模糊、常眨眼、揉眼睛。

梁策說明，下眼瞼贅皮絕大多數發生在嬰兒和兒童時期，而鼻梁較扁、眼裂較小的東方人種更為多見，但若皮下脂肪增多也易發生這種情況，一般下眼瞼贅皮無需特別治療，待小朋友長大後，面部拉長，鼻根隆起，可改善眼皮內翻情況，若為輕至中度症狀，多是先給予眼藥膏，滋潤和保護眼睛，但中至嚴重症狀時，則有可能需要手術治療。

梁策提醒，睫毛倒插磨擦眼角膜，會造成角膜破皮，若沒有及時治療，角膜可能會結疤而影響視力，因此家長務必提高警覺，及早帶至眼科檢查治療。

(中時 )