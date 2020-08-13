活屍喜劇片《逃出立法院》今（13日）前進國會最高殿堂立法院舉辦首映會，各黨派重量級立委包含國民黨立法院黨團總召林為洲、洪孟楷、許淑華、陳玉珍、蘇巧慧等人出席力挺，並致贈片中重要勇砍活屍的斧頭道具，預祝《逃出立法院》票房勢如破竹勇破億。

陳玉珍說：「片中演員身手矯健，賴雅妍還可以把人過肩摔，或許我可以來學一下」，她開玩笑表示下次搞不好開臨時會可以像電影一樣，把「血漿」派上用場，讓一旁林為洲趕緊說：「用好清潔的啦，最好是不需要再這樣子，我們希望將來立法院是可以用論述的就好！」

林為洲坦言不希望立法院打架是常態，「雖然我是帶頭的，但還是希望立法院是理性問政」，他更笑稱當初看到《逃出立法院》也相當好奇，還特地請助理對比立院照片跟劇照，「真的滿像的，但我們還是比較真，因為沒在演戲」

蘇巧慧則說：「這部片也是讓我們自我惕勵，千萬不要變成這樣，大家還是進電影院，看看笑笑就好了。」她最後喊話：「我們會努力做正派的立委。」她說自己本來就很支持國片，「我前天才看了《怪胎》，超好看的！」該片14日全台上映。

(中時 )