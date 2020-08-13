美國民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)在11日宣布，找來現年55歲的加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）為副手，國民黨前副祕書長蔡正元預測，她未來可能成為美國第一位女總統。對此，有網友分析「3模式」，並直言是「有可能的」。

對於拜登在推特宣布副手賀錦麗出線，蔡正元12日在臉書表示，賀錦麗是加州大學法學院法律博士，從基層檢察官幹起，當到民選的加州檢察總長，且為現任美國聯邦參議員，直到近日，賀錦麗更被拜登提名為美副總統候選人。而賀錦麗的父親是牙買加黑奴後裔，還是史丹福大學經濟學教授。賀錦麗的母親則是印度泰米爾人，是威斯康辛大學腦癌醫學教授。

對於蔡正元看好，預測賀錦麗未來可能成為美國第一位女總統，有網友在批踢踢政黑版發文表示，她年僅55歲，要比80歲的拜登年輕很多，加上「黑人+印度裔+女性的政治背景」，完美契合了政治正確的形象，對於美國多元文化社會有著正面象徵意義，且父母都是大學教授背景相對川普乾淨，她本身又有司法背景，雖然在國會當參議員僅3年淺資歷，但在自我身分認同上是非裔黑人女性，經歷也是知識菁英。

對於賀錦麗「是否可能成為美國史上第一位女總統？」，原PO分析，大略可分為3種途徑，「第一，拜登當完8年，她接棒選總統」，「第二，有許多人認為，拜登只做一任四年，但拜登截至目前還未公開承諾只做一任，而若拜登只做一任，賀錦麗就可能參選總統」，「第三，拜登任內因為健康因素，假設比如失智或中風等(現任川普總統曾屢次攻擊拜登（Joe Biden）有失智症問題)，提前讓位給賀錦麗」。

原PO舉例，會有此一說關鍵在於，過去美國總統在任期內出現健康問題的不只一位，最近的例子就是老布希總統到日本演講的時候突然暈倒在地，還有甘迺迪總統在古巴危機時腰部舊傷復發，導致他用麻醉藥止痛，另有小羅斯福總統在任期末期高血壓和心血管疾病，小羅斯福多次中風，最後腦溢血過世，哈定總統則是心臟病過世。

「至於高齡80多歲的拜登總統會不會在任內失智？從而提前把大位讓給賀錦麗」，這是必須嚴肅加以考慮的事情，原PO解釋，以台灣人熟悉情況而言，蔣經國前總統任內病逝，李登輝才會接任總統，所以民國73年蔣經國選擇副手的決定，事後看來是決定國家命運的關鍵選擇，假設，當時蔣經國選孫運璿或林洋港或邱創煥當副總統，那就是其他人接掌大位了。

最後，原PO強調，賀錦麗要當首位女總統，不是參加初選，最可能的辦法還是拜登提前退位，讓她上位。例如拜登做個兩年，感到身心狀況不佳後，就總統辭職，交棒給賀錦麗，無論主動或被動，這個可能性較高。

其他網友也紛紛留言回應，「有可能喔，拜登被懷疑有老人痴呆」、「世界變化很快，8年之後民意可能又變了，美國選民對女性總統的接受度更高了也說不定，蠻看好她」、「她面對的問題跟希拉蕊一樣，極左、反精英、民粹」。

(中時新聞網)