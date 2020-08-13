潘越雲日前赴台南「安平虎鯨ORCA GO！」夏日嘉年華擔任開幕佳賓，在世界最大、高達三層樓、長20公尺的虎鯨前，演唱爵士版的〈安平追想曲〉，潘越雲說：「30年前，我的首張台語專輯《情字這條路》就是在台南白河拍的封面，如今有機會來到這獻唱〈安平追想曲〉，是我對安平港的致敬！」贏起台下萬名台南鄉親的歡呼！

潘越雲近來喜事連連，先是拿到師大流行音樂學系碩士學位，接著舉辦了里程碑意義的《經典.潘越雲2020巡迴演唱會》賣座、口碑皆爆棚，更讓她驚喜的是，以新專輯《鏡Reflection》，一舉入圍本屆金曲獎最佳台語專輯獎、年度專輯、最佳台語女歌手3項大獎，倍感殊榮，讓她感性大喊：「台語是我的母語！寄託著我最深厚與質樸的情感重量！」潘越雲還提到，《鏡Reflection》專輯集合眾多台語創作領域的中堅力量，「我希望透過新世代多樣的音樂風貌，展現台語歌不變的文化底蘊和內涵，希望更多年輕人可以體會到台語之美，讓台語歌延續更持久的生命力」。

而她擔任台南「安平虎鯨ORCA GO！」夏日嘉年華開幕佳賓，下午即抵達現場彩排，當她看到全世界最大的虎鯨停駐安平港，不禁大呼：「好大啊！」她並形容虎鯨樣子呆萌很可愛，完全不遜於當年的黃色小鴨，潘姐笑說出道40年去過很多地方演唱，「舞台搭在安平港上，還在世界最大虎鯨旁邊演唱，還是頭一遭！」當天熱浪襲來，台南民眾更熱情，很多粉絲找她簽名合影，讓她笑說：「真的快被熱情融化了！」她在響地音樂張文光爵士樂團的伴奏下，一連演唱6首膾炙人口的金曲，遺憾的是當天唱完就得去趕高鐵返北，來不及享用台南道地小吃。

「安平虎鯨ORCA GO」夏日嘉年華將於8/16（日）晚上七點迎來《金曲歌王荒山亮演唱會-安平虎鯨特別場》，8/30（日）更將請到三金主持人黃子佼蒞臨舉辦演唱會，可說是大咖雲集！主辦單位歡迎民眾使用振興三倍券，有以5人為上限的「家庭號」優惠，只要完成上傳臉書或IG分享，就能以1張200元振興券入場，闔家揪團前來最好康。

潘越雲入圍本屆金曲獎三項大獎，近來邀約眾多。照片提供：安平虎鯨ORCA GO！

潘越雲（左）和黃子佼皆受邀出席「安平虎鯨ORCA GO」夏日嘉年華。照片提供：安平虎鯨ORCA GO！

(中時 )