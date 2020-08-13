立法院原本規劃下周召開臨時會，處理紓困3.0預算，在國民黨團強烈反對下，民進黨團總召柯建銘今天宣布不開臨時會，還嘲諷國民黨在15日高雄市長補選過後，將繼續弱化，變成「朝越大、野越小」。對此，國民黨團總召林為洲表示，虛心接受任何批評指教，回嗆民進黨應先解決貪腐問題；國民黨團也發聲明反擊，民進黨執政無能，只好拿在野黨說三道四，找個台階下躲起來。

林為洲回擊，民進黨也不用太驕傲，民進黨的派系鬥爭、貪腐逐一浮現，包括前時力黨主席徐永明借貸三百萬金流動向，是否是向交通部長林佳龍借錢，以及放任綠營人士任政府標案評委等，再次應驗現今的民進黨，是絕對權力絕對貪腐，提醒民進黨先解決貪腐、掏空國家資產的問題。

國民黨團批評，對於國民黨要求交出紓困1.0、2.0的執行率與各產業衝擊影響評估，蘇揆拿不出像樣的報告出來，試問如何說服國會與人民，再給中央政府2100億元來亂花？

國民黨抨擊，民進黨執政無能，拿不出政績，只好拿在野黨說三道四，找個台階躲起來，針對國民黨團對紓困3.0提出的各項質疑，民進黨團總召柯建銘都沒回應，理由很簡單，因為不知如何回應，要求民進黨的高官們好好閉門思過，思考如何讓人民過好日子，而不是搶位置。

國民黨提醒，在野黨的天職是監督政府、執政黨；不必要的口水及挑撥離間可以省了，好好想想如何提升行政團隊的效能才是柯建銘要操心的。

國民黨團表示，民進黨團欲召開第二次臨時會，打的如意算盤是提早處理2100億元特別預算後，為下會期留下空間及時間處理明年度中央政府總預算案。

國民黨團指出，但怎知人算不如天算，為了2022年縣市長選舉提名、2024年總統大選，民進黨各派系放話、黑函、機密公文滿天飛，內部反覆發生羅生門式的派系內鬥，在此氛圍下的民進黨立委，還會團結一致對外，當蔡英文總統的橡皮圖章輾壓在野黨？

國民黨團強調，但這些都不是人民關心的，人民只問民進黨，如何利用所剩的2100億元，一邊防疫一邊振興，不要亂花錢對民進黨政府真的很難嗎？

(中時 )