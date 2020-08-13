長期旅居國外的吳珮慈（中），長期旅居國外，隨著年紀增長，覺得一定要回到家人身邊，因此萌生開店念頭，找了幾個志同道合的同學、朋友，一起講老屋翻修，打造成心目中理想模樣。（吳佩慈提供）

他們也提供附近國中小學生，作為特色課程發展使用，指導孩子製作咖啡。（滴答咖啡／吳建輝彰化傳真）

吳珮慈也會與來訪的旅客分享其心路歷程，從老屋打造，到其想所傳達的理念。（滴答咖啡／吳建輝彰化傳真）

近幾年國內掀起老宅改造熱潮，許多咖啡或餐點業者，將老屋翻修成心目中理想模樣，不僅賣美食，更賣文化，而彰化溪湖街上擁有80多年歷史的「金寶興」，他可曾是溪湖第一間銀樓，荒廢十餘年後，再幾名返鄉青年的巧手下，賦予全新生命，除販售咖啡美食外，更多的是文化推廣與人文的傳遞。

高齡80歲的「金寶興」，是溪湖第一家銀樓，店面兼住家的二樓古宅，後因為「金寶興」家族人口越來越多，逐漸往後延伸蓋，所以每個區塊都代表著「金寶興」不同的時代。

在溪湖出生長大的店長吳珮慈說，她曾在美國念書工作近8年，隨著年紀增長，覺得一定要回到家人身邊，因此萌生開店念頭，於是著手計畫，找了幾個志同道合的同學、朋友，大家都是對彰化這塊土地有愛的人，一點一點將其打造起來。

吳珮慈說，剛開始接洽老屋時，因為它太久沒有使用，整間屋子的狀態其實相當嚴峻，二樓已經塌下來，後來經過整修，將它整體挑高，陸續將自己的想法與意念，注入在老屋內，慢慢呈現出現在的模樣。

她強調，改裝老屋需要相當多愛，她也充分利用空間，舉辦特色課程，甚至是畫展，重點都是結合在地文化，希望串起不管是在地人或觀光客，與溪湖甚至彰化有更多的連結，要讓旅客只要走進滴答咖啡裡，就能來一場奇妙的人文咖啡之旅。

(中時 )