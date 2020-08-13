日勝生(2547)桃園青埔總銷18億元的「日勝新京站」住宅全部完銷，明年第2季起陸續交屋。此案旁邊的IKEA桃園旗艦店，已在7月下旬開幕，加上鄰近Xpark水族館、Outlet及影城形塑完整商圈與消費力，日勝生看好商機，將在下一階段推出保留的日勝新京站店面戶。

日勝生的「日勝新京站」案，主打鄰近高鐵、機捷、客運轉運站及IKEA的便利機能，產品定位18坪一房與27坪二房精品宅，每坪單價近40萬元，總價門檻落在800萬至1100萬元。藉由市場區隔的低總價與不二價銷售策略，4月推出後，4個月達成住宅完銷目標。

在循環經濟事業方面，日勝生子公司日鼎水務建置全台最大桃園污水下水道系統，目前每日可處理污水量5萬噸，桃園地區接管戶數已超過9.1萬戶。日勝生健康樂齡事業指標案「三芝智慧健康樂齡宅」已取得建照，鄰近雙連安養中心、南眺大屯山系，位於淡金公路旁基地面積5864坪，規劃總樓板面積約1萬9303坪，將在今年第三季開工與預售。

(時報資訊)