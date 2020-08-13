宏達電(2498)今(13)日宣布與技嘉(2376)合作，於台灣推出結合VIVE Cosmos系列及首款預先整合VIVE Cosmos虛擬實境系統的VR電競筆記型電腦產品組合「Cosmos Series x AORUS 15G」。領先業界搭配英特爾第十代Core i7 H系列八核心處理器以及NVIDIA GeForce RTX 20 SUPER系列顯示晶片的高效能筆電，並配有替VR高階玩家所設計的專屬虛擬實境模式VR mode，可以讓玩家快速進入VR世界，能輕鬆體驗VR 3A級內容。

根據統計，2017年全球遊戲產值達1160億美元，預估到2020年遊戲產值將達到1435億美元，這個金額已經遠超過筆電的產值，這意味電玩產業不是PC產業的延伸，而是整個電玩產業，推動著PC產業的提升，為了讓玩家快速進入VR生態系。

宏達電台灣區總經理陳柏諭表示，為了讓玩家能夠擁有更完整的VR體驗，更快速進入VR世界，以及能讓VIVE Cosmos系列能發揮最佳體驗，本次與技嘉聯手打造專屬於VR玩家的電競筆電，這不僅是具有最強大效能及影音體驗的個人電腦，更是未來串連5G的利器。

技嘉移動產品事業中心副總經理陳俊丞提到，不同於其他電競筆電僅強調顯卡及規格，技嘉專精於頂級和專業的電競遊戲筆電，而VR遊戲隨著5G世代的到來，以及各家遊戲開發廠的相繼投入，勢必為筆電市場另闢重要戰場。

(時報資訊)