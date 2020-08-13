為促進台灣機器人產業發展，台灣機器產學聯盟今天舉行啟動儀式，TAIROA台灣智慧自動化與機器人協會創會理事長也是上銀(2049)總裁卓永財總裁、名譽理事長黃漢邦與新上任的理事長絲國一共同按下啟動按鈕。同時，籌備多時的機器人工程師的術科實作考試今年也將舉行，在教育部的經費補助下建置了龍華科大、崑山科大與正修科大三個機器人術科考場。

上銀這次帶頭拋磚引玉，贈送勤益科大與虎尾科大各6台手臂建置考場，更往下扎根捐贈給加入聯盟的高工職各一台手臂，共贊助50台六軸關節式手臂，總贊助金額高達2000多萬元。

因為機器手臂可運用在各行各業自動化的工作執行，應用領域廣泛，隨著科技進步與少子化、高齡化趨勢，未來對機器人需求與日遽增，但台灣這方面的人才相當欠缺，因此上銀擔任領頭羊，協助台灣智慧自動化與機器人協會啟動此計畫，未來也希望更多聯盟廠商加入提供更多資源給學校。

回顧2006年卓永財當選台灣製造工程與自動化科技協會(tsmea) 理事長，大陸正以迅速複製而快速崛起，外移的台商與美、日、德等紛紛在大陸設廠，成了世界工廠。面對這樣的大環境，卓永財帶動tsmea會員廠商一起提升競爭力，因而喊出「不管西進、南進也要上進」。

2006年9月產、學、研各界組成自動化工程師證照考試指導委員會，開始籌備自動化工程師證照考試。因為當今大學機械相關科系畢業生的素質，距離企業界的需求有很大的落差，為了產業界能找到合適的人才，學校教學能結合產業界的需求，因而整合產業界與學界的力量，舉辦「自動化工程師」證照考試。

2016年有鑑於全球工業4.0與智慧製造的發展趨勢，機器人是智慧製造的基礎，因此推動「機器人工程師」證照考試。

(時報資訊)