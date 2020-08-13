京東12日宣佈全資控股五星電器後成立新公司，擬定名為京東五星電器集團。這是京東在正式控股五星電器後的首次亮相，去年京東已購入五星電器46％的股權，此次全數收購後，五星電器成為京東線上下家電市場的重要棋子。

據《新京報》報導，今年可能是京東成立以來對線下實體店進行投資、入股力道最大的1年。除了五星電器，今年京東還參與了國美零售1億美元的可轉債，並與後者在供應鏈上達成戰略合作，雙方剛剛已完成高達300億元人民幣的聯合採購。

在京東集團高級副總裁、京東零售集團3C家電零售事業群總裁閆小兵看來，線下再造一個京東家電有非常精確的時間要求。從去年首次提出「線下再造一個京東家電」目標後，今年他將時間確定為5年內。

閆小兵表示，原來京東線上下有一些企業，只在農村市場和五六線城市，在城市市場只有重慶超級體驗店，剩下全大陸的幾百個城市市場都沒有其他線下店，所以這個使命就是由五星來完成，公司要求在5年內將所有的城市級市場全部打造完成。

(旺報 )