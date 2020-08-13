「金馬57」主視覺海報今曝光。（金馬執委會提供）

金馬執委會今（13日）公佈由JL DESIGN設計的「金馬57」主視覺海報，集結上半年來自大眾的生活攝影，同時邀請去年入圍金馬獎的温貞菱、巫建和、王淨、曾敬驊以及曾獲金馬獎最佳新演員的李千那，提供他們在上半年的日常紀錄，透過設計手法，用真實的觀察重新詮釋「金馬」二字的書寫筆畫。海報更將電影中出現的場景、人物、情節、對白、物件等手寫筆記，與拍攝現場的大力膠等痕跡，轉化成為視覺元素。

操刀「金馬57」主視覺的JL DESIGN 這回以「TAKE ONE 前往明天的路上」為設計概念，運用電影人熟悉的拍攝術語TAKE ONE，強調每一個屬於每人的此刻，都可以是未來故事的開端。主辦方同步展開「金馬57 TAKE ONE」募集計畫，邀請民眾投稿影像與文字，入選素材將有機會出現在第57屆金馬獎頒獎典禮及各項金馬活動上。

2020金馬影展將於11月5日至22日舉行，10月25日開始售票，第57金馬獎頒獎典禮將於11月21日在台北國父紀念館舉行，更多精采片單與影展消息將在官方網站、臉書粉絲頁陸續公佈。

(中時 )