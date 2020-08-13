「機車危險感知教育平台」去年上架後，報考機車駕照的民眾，需在預約前先接受30秒「危險感知」影片測驗危險情境。交通部公路總局今日表示，目標在今年底前再新增35支影片。加上目前30支影片，共有65支。

自去年9月起，報考機車駕照的民眾，公路總局要求上監理服務網預約報名前，要先通過30秒的危險感知影片測試，看到情境發生覺得需要注意的地方就須點擊，不管答對或答錯，最後影片都會告知安全知識，之後才能進入下階段預約考照。

目前上架影片共30支，主題包含11種危險情境，例如視野死角、彎道、道路施工、注意內輪差等，多為安全防禦駕駛題材。當時公路總局已預告，要擴大使用，影片數量略顯不足，接下來會再增加題庫，如今將新增：未依規定讓車、變換車道不當、注意車前狀況、遠離大型車注意視野死角等。

公路總局台北市區監理所長梁郭國說，新題庫有35部，正在請駕訓班、駕駛學會測試優缺點，屆時將報公路總局，並決定上線時間。

(中時 )