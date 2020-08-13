娛樂8點半》近年來演藝圈不少明星猝死，引起外界熱議，一代功夫巨星李小龍當年猝逝在豔星丁珮床上，由於事出突然加上死因眾說紛紜，丁珮也承受極大的輿論攻擊，現她退出幕前過著深入簡出、吃齋念佛的日子，直到41年後，她才在節目還原那一晚。

丁珮（原名唐美麗），舅爺是張學良，外公是軍閥時代的北平市警察局局長鮑毓麟，父系三代都是醫生。1967年她加盟邵氏，主演的多為美艷角色，代表作有《應召女郎》、《一代巨星》、《雙星報喜》等。

而她最為人所知的是，是和李小龍的一段情，當時李小龍有妻女，兩人的感情備受爭議，更讓外界震驚的是1973年7月20日，李小龍猝逝在她的家中，外界把他的死矛頭都指向丁珮，讓她受到極大的精神壓力及困擾。

他的妻子琳達在離開香港前，才公開發表了簡短的聲明：「我希望香港的傳媒不要對我丈夫的死做出任何推測，雖然還沒有最後的驗屍報告，但我深信丈夫是死於自然。我不認為任何人需要對他的死負責任事實已經無法改變，李小龍已經離開了我們。」

而對於李小龍的死因，法庭的最後裁決是：「死因是對頭疼藥的某一種成分過敏，引至大腦水腫而死亡。」

丁珮在電影《李小龍與我》中有親密床戲。（圖/翻攝自東網）

即使如此丁珮仍受到輿論批評，而她也沒出面解釋，之後和邵氏合作拍攝電影《李小龍與我》，雖然她總是一再否認外界猜測的李小龍是因為「縱慾過度」或「服用春藥」才導致猝死，但在這部三級片中，李小龍(由李修賢飾)在丁珮公寓的最後一個下午，二人曾幾番雲雨，而李在這期間服用了藥物。

1976年她無預警和向華強結婚，育有一女，但婚姻僅維持3年，就於1980年離婚，之後她退出演藝圈，篤信佛教，就此消失幕前，過著低調生活。

2014年她打破沈默，親自還原李小龍猝死的那一晚，她透露李小龍和嘉禾電影創辦人鄒文懷當天下午去她家討論《死亡遊戲》的劇本，後來李小龍喊頭痛，她就給他吃止痛藥，並在她床上休息，未料晚一點去叫他，就已經沒反應。

當時鄒文懷叮囑她別把男方死在其寓所的事情說出去，當日凌晨，鄒文懷則向媒體發表聲明稱：「李小龍死於家中，其妻琳達陪在他身旁。」因為死亡時間、地點和官方說法不符，3天後被媒體揭露他其實是死在丁珮家中，外界紛紛將矛頭指向是她說謊，更蒙受「害死李小龍的狐狸精」罵名多年。

丁珮多年後在節目還原李小龍猝死那一晚。（圖/翻攝自微博）

丁珮被問到有關李小龍的身體狀況時，直言男方的猝死是「非常自然的」，因為男方從小身體不好，加上「他把自己用的那麼盡」，心臟方面肯定有些問題。接著，她還透露，其實在李小龍猝死之前，就曾因為腦水腫昏倒在《猛龍過江》的片場，幸好立刻被人緊急送醫搶救，順利撿回一條命。

「他之前有昏倒過1次，但我不知道，沒人跟我說，他太太知道，鄒文懷知道，但沒人跟我說。」而醫生也證實李小龍身體有十分嚴重的問題，兩個月後，以致他拍攝《死亡遊戲》期間時驟逝。

而李小龍在丁珮身邊猝死時，她只有26歲，部分影迷為了保護李小龍形象，把錯都怪在她身上，許多粉絲不滿痛批她是狐狸精，讓她遭受很大精神壓力，她透露：「當初還有人叫我去跳樓。」

直到信佛後，才漸漸走出陰霾，現過著深入簡出生活的丁珮，精神奕奕、風采依舊，退出演藝圈的日子，不用受到流言蜚語的影響，似乎對她也是一種不錯的選擇。

(中時新聞網)