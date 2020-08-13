新竹市長林智堅表示未來會繼續與中央通力合作，爭取更多經費建設新竹市。（陳育賢攝）

新竹市長期是全國收入最高的城市，2019年光是國稅就繳了1216億元，但是2020年中央政府卻只給了新竹市44億統籌分配款加70億補助款總計114億元，國稅回返率不足10％，行政院顧問鄭宏輝13日為竹市大抱不平；市府則表示未來會繼續與中央通力合作，爭取更多經費建設新竹市。

鄭宏輝表示，新竹市每年貢獻國庫超過1200億，但是年年都沒有得到相應回饋，新竹市民努力繳稅簡直是當了冤大頭，新竹市民多的是竹科工程師，台灣的稅捐結構中薪資所得占綜所稅總額70％以上，台灣的稅捐大戶就是這些高薪白領，結果中央政府竟然虧待他們，這就是制度設計上的長年缺漏。

他指出，2019年新竹市民光是國稅就繳了1216億元，結果2020年中央政府只給了新竹市44億統籌分配款加70億補助款總計114億元，國稅回返率不足10％。

對比隔壁升格為直轄市的桃園市，2018年桃園市繳納國稅為1389億元，與新竹市相去不遠，結果中央政府給了桃園市208億統籌分配款加181億補助款總計389億元，國稅回返率高達28%，這就是問題所在。

鄭宏輝表示，這是財政制度的不合理設計，因為財政收支畫分法規定，新竹市民辛苦繳納的稅款大多被留在中央政府，儘管新竹市政府努力自籌財源，辛苦擠出102億，但是在稅收分配不公平的狀況下，2020年新竹市政府的歲入僅216億，光是公共設施的維護和折舊就已經快吃不消。

這個問題造成市政府的財政窘困，新竹市若要進行重大建設都必須向中央爭取預算補助。如果不改善這個問題，不僅會讓新竹人心寒，更會影響新竹市的長遠建設與市政發展，中央政府和立法院應該修改法規解決這個問題。

鄭宏輝呼籲，在現行法規下，非直轄市就是啞巴吃黃蓮只能默默吃虧，這個問題要歸咎於台灣的財政設計不正常，地方繳稅和中央分配是兩回事，非直轄市貢獻國庫再多稅收也不會回到地方，非直轄市市民同樣也是台灣人民，應該享有相同的標準才對。

(中時 )