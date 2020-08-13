美國衛生部長阿札爾來台，在致詞時「Tsai」總統的發音，引發外界質疑到底是Presidency或President Xi，他後來接受媒體專訪時坦言，發音口誤，並說相信總統蔡英文不會覺得被冒犯，但駐德代表謝志偉昨(12日)仍在臉書上堅稱，自己聽見Presidency，並開嗆網友。對此，名經紀人夏春湧忍不住痛批，「真是伸長了脖子找抽！」

阿札爾「Tsai」總統的發音疑雲爆發後，阿扎爾日前坦承意外發音失誤，並表示很確定蔡總統並未感到被冒犯，因為他當然無意冒犯。不過謝志偉認為，既然阿扎爾澄清是「發音失誤」，但未指出發音「失誤」在哪裡，因此，純就道理來看，「President Tsai」講成「Presidency」和「President Xi」就都有可能；他也說，又聽了幾遍，再度確認聽到的就是「Presidency」（既非「President Tsai」，也不是「President Xi」。

對此，夏春湧則批，「本來說錯一句話根本就不值一提，誰沒有『口誤』，糾正一下也就過去了，美國人也是人，也會有『口誤』，根本就是雞毛蒜皮的小事，沒想到我們偉大的政府，為了幫蔡英文遮羞，拿著雞毛當令箭大做文章，除了政府發言人惱羞成怒之外，八竿子打不著的『謝志偉』，為了表示對蔡英文的效忠，竟然在萬里之外大放厥詞，不但理直氣壯指鹿為馬，更在網路上和台灣老百姓對嗆，真是伸長了脖子找抽！」

夏春湧進一步批評，政府死鴨子嘴硬了兩天後，美國衛生部長自己承認錯誤了，這下子真相大白，不但民進黨傻眼，謝志偉更被抽了一個大耳光，什麼叫「自取其辱」，民進黨政府做了最極致的示範！

(中時新聞網)