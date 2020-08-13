台灣自6/1起解除口罩管制禁令，口罩購買通路從藥局擴大至電商平台及各大賣場，不必像之前一樣在藥局排隊買口罩。就有網友表示，今(13)日他經過家附近藥局，卻看見排隊買口罩人潮，讓他好奇發問，「為何又開始排隊買口罩？」貼文引發熱議，網友也以「跟風」2字神回，更笑稱是台灣文化。

原PO在PTT上發文表示，自己今早去買早餐正好經過藥局，卻看見排隊人潮。他進一步詢問才知道原來是在排隊買口罩。讓他很不解的發問，「現在口罩不是很多，為何還需要排隊？」他更以親身經歷說明，自己有次出門搭捷運，卻忘記戴口罩，直接在捷運站附近藥局買到盒裝口罩，看到籃子裡也一堆盒裝口罩，根本不用排隊。

貼文一發也引起熱議，有網友更以2字神回，「跟風」，其他則表示，「一個人說要買全部人都跟著搶，就跟風啊」、「剛看到很多人在凌晨時排」、「有趣的是看到排隊就會想去排，會來越多人，台灣文化」、「買了要戴啊，一堆人不戴是排健康的喔？」不過也有網友分析，「因為八大場所強制戴口罩了」、「你知道搭乘大眾運輸都要戴嗎？」也有網友提醒，可多加利用手機預購口罩功能，這樣可省去排隊時間。

(中時新聞網)