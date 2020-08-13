針對媒體報導，有關共軍近日在台海等區域行動一事，國防部今（13）日表示，國軍運用聯合情監偵作為，對於台海周邊情勢以及海、空域動態，均有嚴密掌握應處。目前狀況正常，請國人放心。

國防部表示，兩岸穩定是區域和平的基石，國軍將持續建構堅實國防力量，有能力也有決心，捍衛國家的自由民主與主權，並為區域的安全與穩定做出貢獻。

(中時新聞網)