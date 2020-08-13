傳共機入侵ADIZ 國防部回應了 16:442020/08/13 中時新聞網 李俊毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機短暫跨越海峽中線，F-16監控共軍轟-6。（國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對媒體報導，有關共軍近日在台海等區域行動一事，國防部今（13）日表示，國軍運用聯合情監偵作為，對於台海周邊情勢以及海、空域動態，均有嚴密掌握應處。目前狀況正常，請國人放心。 國防部表示，兩岸穩定是區域和平的基石，國軍將持續建構堅實國防力量，有能力也有決心，捍衛國家的自由民主與主權，並為區域的安全與穩定做出貢獻。 (中時新聞網) #國防部 #共機 #ADIZ 也許您會感興趣 推薦閱讀 瑞精工四大主題 見證產業新脈動 04:102020/08/13 投資理財 提升國防戰力 明年國防預算整體規模4534億 11:582020/08/13 政治 央視批吃播主播浪費 平台表態加強內容審核 15:502020/08/13 兩岸 東台、程泰 上半年營運兩樣情 04:102020/08/13 證券．權證 風場侵犯傳統漁場 漁民高喊達德風力退出 13:102020/08/13 生活 台數科頻道變更 NCC稱依法辦理 04:102020/08/13 政治要聞 異業交流提升市場競爭力 視障按摩師參訪庇護工場、青創基地 15:212020/08/13 生活 「土城AI智慧產業園區」2023年完工 預計帶動1萬2900個工作機會 13:402020/08/13 寶島 立委助理共諜案被 欲取蔡英文健保就醫資料被拒 15:002020/08/13 社會 星展銀行執行董事吳銘勝：實踐三接銀行共迎契機 04:102020/08/13 產業特刊 政治熱門新聞 「韓粉還在嗎？」決站台李眉蓁 韓國瑜晚間爆心聲 - 政治 高雄市長補選最後結局 黃暐瀚預言：有三不 - 政治 許淑華變了 青澀模樣曝光 1.7萬網友目睹後大讚：越來越年輕 - 政治 韓國瑜為何是在選前之夜站台？王鴻薇爆原因 - 政治 韓國瑜默默做事？林佳新PO高雄最新數據：不說太多 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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