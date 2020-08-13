NBA例行賽即將結束，唯一還有變數的就是西區最後一張季後賽門票歸屬，不過，「惡漢」巴克利已率先開口，預言西區第一湖人可能闖不過季後賽首輪，甚至還認為拓荒者有能力直闖總決賽，此番言論讓湖人球迷感到非常不爽，但卻又無可奈何。

西區最後是由哪兩隊來進行附加賽將在明日揭曉，目前看來拓荒者和灰熊的機會比較大，太陽與馬刺得天助自助，外界評估如果拓荒者拿到最後一張季後賽門票的話，有實力威脅到湖人，也難怪巴克利會在尚未明朗的時候就大膽預言。

巴克利強調，拓荒者會先在附加賽出線，然後爆冷淘汰西區例行賽霸主湖人，第二輪將遭遇雷霆或是火箭，拓荒者依舊有本錢闖關，來到西區決賽的對手極有可能是快艇，拓荒者可望強渡關山，勇闖總決賽。

巴克利的這番預言可說是極度看衰湖人，因為湖人戰績是全聯盟次佳，如果連第一關都過不了的話，那就太悲情了。

湖人早就篤定拿到西區第一種子，坐等拓荒者、灰熊、太陽與馬刺的激烈廝殺，以逸待勞的方式等待對手出爐。湖人與這四支球隊例行賽共計交手13次，取得11勝2敗的對戰優勢，不論是誰出線，湖人都擁有絕對取勝的把握。倘若湖人過了第一道關卡，西區四強賽將碰到火箭和雷霆，當中2度敗給火箭，算是最難啃的骨頭，即便過了前兩關，還有西區二當家快艇橫梗在前，如無意外最終魔王將是公鹿，湖人想要重溫冠軍夢，4個對手都不好惹。

(中時 )