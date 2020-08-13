吃飯是天大的事，而大陸近期在對待糧食這件事情上發起關注浪費眼光。稍早發佈的《中國城市餐飲食物浪費報告》就顯示，大陸城市餐飲業僅餐桌食物浪費量就有1700萬至1800萬噸，相當於3000萬至5000萬人一年的食物量。

值得一提的是，大型餐館食物浪費量較高，原因在於朋友、商務聚會比較多。這兩種就餐類型在點餐中往往更加注重「面子」而非「肚子」。另外，這類聚會就餐過程中往往伴隨著大量的酒水飲用，減少其他的食物食用，導致食物浪費現象更為嚴重。

根據大陸《經濟日報》引述報告還顯示，中小學校園食物浪費問題也相當嚴重。某大型城市中小學生的食物浪費量，明顯高於城市餐飲業的平均水準。各種供餐方式中，盒飯食物浪費最為嚴重，浪費量高達每餐每人216克，約占食物供應量的1／3。

關鍵的是，這些都還僅是消費環節產生的糧食浪費。早在2014年《經濟日報》就曾報導，大陸因糧食生產、流通、加工和消費環節存在的浪費現象，每年損失糧食相當於2億多人的口糧。

(旺報 )