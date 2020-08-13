前總統馬英九10日下午出席台北東區扶輪社八社聯合例會，以「兩岸關係與台灣安全」為題發表演講。他說，「實際上國軍都了解」，解放軍攻台「首戰即終戰」，讓台灣沒有機會等美軍馳援，而且現在美軍根本不可能來。所以一個做總統的人不該告訴同胞台海發生戰事可以撐幾天，而是告訴同胞可以讓戰爭不發生。

民進黨發言人11日表示，馬前總統曾為中華民國三軍統帥，相關發言不僅與台灣主流民意迥異，更是唱衰台灣，傷害台灣人民的情感，尤其貶低國軍戰力的說法，更是傷害國軍士氣。

不過，國民黨台北市議員羅志強指出，這句話最先的出處是國防部所資助的「國防安全研究院」在2018年12月13日發表的一份「2018 中共政軍發展評估報告」。國防安全研究院的全名是財團法人國防安全研究院，當時該院董事長是馮世寬，當時國防部長是嚴德發。羅智強揭露，早在2018年12月14日就有媒體報導，報導者還是美國政府出資成立的美國之音。

國防研究院今（13）日喊冤表示，國防院2018年《中共政軍發展評估報告》，該句原文為：「中國強調首戰即決戰，讓美軍未到，戰事已定。」因此，整體語意為說明中共解放軍之戰略指導，並非預測戰事結果。

國防研究院強調，「首戰即決戰」為共軍90年代既已提出之指導方針，並非近年新創戰略。另外，當時新聞媒體亦有報導，見諸2018年報導標題如「中共稱首戰即決戰 台國安院：須強化防禦」，可理解重點在於如何強化我防禦能力，也與外界受誤導說法有所出入。

(中時新聞網)