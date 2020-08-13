如何發家致富？國泰世華銀行13日建議剛步入職場的新鮮人，在開立薪資帳戶同時，也開理財帳戶，啟動小金庫養成計畫，並執行無痛三步驟，一是先存3~6個月月薪的緊急預備金，二是每月定期定額將月薪1/4~1/3轉入理財帳戶，前二步驟完成後，第三就是開始定期定額投資，若是積極型投資可設10~20％的停利停損點。

國泰世華銀建議新鮮人的小金庫第一桶金，要以100萬元為目標，若定期定額投資穩健型基金，假設報酬率7％，每月約投入6千元，即月薪2萬元以上，每月撥1/3，甚至只要1/4，則投入職場10年就有機會靠投資存到第一桶金。

依據人力銀行統計，儘管2020年上半年受新冠肺炎疫情影響，工作職缺數量驟減，但超前部署在5月就主動求職的應屆畢業生比例，創下近3年新高，新鮮人面試及如何用第一份薪水理財即成為今年夏天的熱門話題，國泰世華銀建議，在3月資本市場恐慌性崩跌後，全球經濟目前緩步回升，若能搭上這波復甦行情，將有利新鮮人提早存到人生第一桶金。

所以國泰世華銀建議新鮮人找到工作，在銀行開立薪資帳戶的同時，也開一個理財帳戶，也可利用銀行提供的線上試算工具，去計算自己可接受的投資組合及規劃，確定自己能承受的風險，並有紀律的執行投資，越早開始越能累積經驗值，且多了解相關知識，利用時間複利，才能利滾利滾出財富，並且不會害怕市場大起大落。

國泰世華銀建議新鮮人無痛投資三步驟，一是先建立安全感，一開始就要存夠3~6個月月薪，確保一些狀況發生時，生活暫時無虞，二是將每月月薪1/4~1/3轉入理財帳戶，先有足夠的投資本金，談投資報酬率才有意義。

前二步都完成，就可以開始定期定額投資基金，讓小金庫進入成長期，新鮮人一般對波動承受度較低，因此國泰世華銀行建議，初期可先選擇股債平衡型基金或多元資產類型基金，投資標的分布在全球不同區域和多種商品，有助於分散風險，是適合投資新鮮人的入門款商品。

國泰世華銀並提醒，景氣難免有高低循環，對新鮮人來說，年輕就是本錢，即「時間」是其最大優勢，規律且不間斷的扣款，運用時間複利充實小金庫，就不用擔心投資在高點還是低點。若有額外獎金或年終，也可單筆申購較為積極的股票型基金，並設定10-20％的停利停損點，作為達成第一桶金的加速器。

(工商 )