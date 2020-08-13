李杏與影迷合影。（華映娛樂提供）

《可不可以，你也剛好喜歡我》曾在北、中、南舉辦了學生測試場，喜愛電影的比例超過九成，成為今年暑假學生族群最期待的愛情電影。昨晚舉於in89豪華數位影院辦學生場特映會，果然引發學生的觀影熱情，人潮引爆西門町，排隊人潮綿延不斷，排到康定路上，繞了影城一大圈，雖然開放了500個坐位，還是有100多位的同學們無法入場，可見電影的期待程度極高。

昨晚映後由原著作家肆一和實力派女星李杏出席，一出場便引發驚呼不斷，現場來了許多肆一的書迷，而同學們在觀影之後，都非常喜愛李杏演出的御姐一角，覺得她詮釋主動追愛的黑道大姐非常生動又可愛，一堆小女生都立刻被她圈粉，熱情向她示愛，她也開心分享首次演喜戲及動作場面的心情，「這次打得不夠多，多半是演被打，希望下次可以演俠女再打個過癮。」

肆一在電影中扮演自己，讓粉絲相當驚喜，特映會現場更有女生讀者向他提問自己切身的愛情難題，「好朋友和自己相處開心，但男生一直不願交往，愛上好友讓她非常苦惱，該如何是好？」肆一建議她帶對方一起觀賞《可不可以，你也剛好喜歡我》，建議不但很中肯還順便宣傳了電影，引發熱烈掌聲，但肆一也很溫暖的提醒她要為努力的心情設一個停止時間，因為努力的愛人之外也要記得愛自己，感動全場。

除了學生場熱烈爆場之外，電影公司今晚（13日）還有舉辦粉紅閨蜜場的特映會，及下周一（17日）也將舉辦別開生面的告白場特映，把大家「友達以上，戀心未滿」想告白的心情藉由電影大銀幕播出，成為電影最特別的彩蛋，活動詳情，請上電影官方臉書粉絲團。該片21日全台上映。

(中時 )