新北市捷運局表示，目前高架13個站體共裝設25台水冷扇，改善月台悶熱，目前平均單日運量達4萬人次以上，運量逐步提升中。（新北市捷運局提供）

新北市捷運局表示，目前高架13個站體共裝設25台水冷扇，改善月台悶熱，目前平均單日運量達4萬人次以上，運量逐步提升中。（新北市捷運局提供）

新北市捷運局表示，目前高架13個站體共裝設25台水冷扇，改善月台悶熱，目前平均單日運量達4萬人次以上，運量逐步提升中。（新北市捷運局提供）

新北市環狀線今年營運，近來卻有民眾抱怨站體太熱、動線規畫不清及搭乘人數相當少等問題。對此，新北市捷運局表示，目前高架13個站體共裝設25台水冷扇，改善月台悶熱，目前平均單日運量達4萬人次以上，運量逐步提升中。

新北市捷運局表示，除了加裝水冷扇外同時調整車廂空調溫度設定、增設照明設備、車站指標系統修正、電梯按鈕點字增加說明、列車車廂廣播方式及關門警音調整、電扶梯警告提示音播放頻率及語音調整等，以符合民眾期待進而提升民眾搭乘意願為目標。

環狀線通車初期，雖受國內新冠狀疫情影響運量不如預期，運量自3月份月運量113.6萬，至4月份降至97.2萬，然而7月份時月運量已提升至123.4萬人次，平均單日運量達4萬人以上，且系統亦趨於穩定，運量逐步提升，平均系統可用度高達99.98％、準點率99.7％。

環狀線多樣的轉乘選擇大幅縮短搭車時間，例如從新店大坪林站到中和景安站，原須搭乘松山新店線至古亭站，再轉乘中和新蘆線到景安站，搭乘時間約19分鐘，若搭乘新北環狀線則無需轉乘，可節省11分鐘的搭乘時間。

另外，從大坪林站到新北產業園區站，更能省下20分鐘，仍具改善交通提升便捷性效益，環狀線彎繞到板橋站雖增加微幅的營運時間，但是對於新北環狀線沿線市民及拜訪新北市之旅客，除了轉乘板南線板橋站，對於轉乘台、高鐵也帶來便利性，新北環狀線板橋站已經是此路線運量最高的車站。

除了便捷交通外，另新北市政府全力推動新北環狀線10站土地開發，目前已完成秀朗橋站、景平站、中和站及中原站招商作業，透過捷運場站開發，未來捷運站開發大樓將作為地區發展核心，透過點、線、面，由各站「點」串接各「線」，再促成大型開發區的「面」，帶動捷運沿線區域發展。

此外，引入商場、辦公、住居等多元使用，吸引人潮於捷運沿線活動，提高捷運系統使用率，打造安居樂業的新北捷運生活圈，建立以捷運場站為中心的便捷生活，除此之外，2022年通車的安坑線亦可帶來轉乘運量。

(中時 )