成為民眾討論話題的各種消費振興券，已經陸續發放完畢，面額600元台幣的藝Fun券昨天宣告加碼第二波，至於吸引民眾熱烈參與的體育振興券「動滋券」會不會跟進加碼，體育署副署長兼發言人王水文表示：「目前沒加碼計畫。」

文化部部長李永得昨天表示，第二波藝Fun券總計60萬份，和第一波一樣每份價值600元，到8月底開放民眾到超商註冊，這次只開放18歲以下、65歲以上民眾及身心障礙者到超商註冊申請，第一波沒有中籤並符合第二波資格的民眾都可以申請。

而從登記到發放都掀起話題的動滋券，體育署副署長兼發言人王水文今天在例行記者會表示，目前沒有加碼計畫，「畢竟動滋券到明年1月底才結束，現在領取、使用也沒有問題，就先不加碼。」

王水文補充，截至昨天，總計400萬份的動滋券已經有約242萬中籤者領券、抵用人數40萬，以8月8日父親節領用人數最多，高達61萬人左右，消費金額4億多、抵用金額1億9400萬。

(中時 )