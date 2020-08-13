行政院農業委員會為鼓勵青年返鄉從農，協助產業轉型升級，預告修正相關政策性農業專案貸款法規，包含放寬青農貸款資金用途、產銷調節資金、漁電共生及放寬養殖業者申貸資格等部分，預計10月上路。

根據農金局資料統計表示，自2012年青農貸款上路以來，截至今年6月，全台青農貸款為4004戶，預估本次受惠人數再增加3000人左右。

農金局副局長周妙芳指出，青農申貸資格部分，只要是18至45歲農會會員、有地農戶、具農保資格，產銷班專員、百大青農專案輔導對象，或高中以上農業學校畢業，符合其中一項資格即可申貸，還貸年限最高15年，貸款利息為0.54％。

為鼓勵青農擴大經營，青年從農創業貸款增列海洋漁撈及屠宰場相關貸款用途，農民組織及農企業負責人具專案輔導青農資格之貸款利率將由1.43％調降為1.04％。另外青農借貸上限為500萬，百大青農等專案輔導對象則為1000萬。

在購置冷鏈物流設施(設備)部分，申貸對象得專案申請提高貸款額度，另外配合農委會農產品產銷調節措施之農民組織及農企業，得提供週轉金貸款。

目前農企貸款上限為5000萬，新制上路後則未設天花板。

至於綠能部分推動漁電共生政策，調降新建室內養殖設施之屋頂構造為太陽光電發電設施材質之貸款案，另外雞蛋友善生產系統類貸款案之貸款利率將從1.04％調降為0.79％。

放寬養殖業者申貸資格、提高部分漁業經營及農業科技園區內週轉金之貸款額度，及延長養殖漁業以外之漁業經營週轉金貸款期限及本金寬緩期限。

周妙芳說明，全台311家農漁會信用部及全國農業金庫總部加6分行等經辦單位可供申貸對象就近辦理，農委會則由農發基金中補貼2.68％的利息差額。

(中時 )