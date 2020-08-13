前參謀總長羅本立的遺產「給子不給女」，女兒羅曉娟不服，攜子侵入房屋居住，因而挨告。（本報資料照）

前參謀總長羅本立2018年辭世，遺囑指定2個兒子繼承房產，排除女兒羅曉娟，羅曉娟卻與她的兒子羅守志擅自闖入居住，涉犯毀損、侵入住宅罪。台北地院考量母子倆認罪，本案只是遺產繼承衍生的糾紛，判處羅曉娟拘役25日、羅守志拘役20日，均得易科罰金，緩刑2年，可上訴。

羅本立是安徽合肥人，1927年3月14日生，20歲那年目睹內患頻仍、國局動盪，毅然投筆從戎，曾推動「精實案」、「博愛案」等重大施政，1996年台海危機時任參謀總長，1998年卸職後轉任總統府戰略顧問，獲前總統李登輝頒發青天白日勳章，最後於2018年12月15日辭世。

羅本立2013年7月7日自書遺囑，表明要將台北市的房產留給兒子羅法正、羅法平，把女兒羅曉娟排除在外，羅曉娟不服，在羅本立過世後，先於2019年3月12日將戶籍遷入該房產地址，再於同年月22日找鎖匠換鎖，與兒子羅守志一起侵入居住。

羅法平、羅法正2人平時未居住在該處，得知此事後，多次請律師要求羅曉娟母子離開，羅曉娟母子都置之不理，2人只好提告，台北地檢署後依侵入住宅、毀損罪起訴羅曉娟母子。

北院審理期間，羅曉娟母子承認犯行，法官認為，母子倆的行為實屬不該，雖未獲羅法正、羅法平諒解，但應有悔悟之意，考量母子倆無前科，素行、品行不差，本案只是遺產繼承衍生的糾紛，以暫不執行為適當，予以緩刑。

(中時 )