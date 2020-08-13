三星（Samsung）今日在台宣布Galaxy Note20、Galaxy Note20 Ultra上市時間與價格，並公布預購優惠、26日搶先領機等內容。三星今年度一口氣將Galaxy Note20系列的起跳價格拉到NT$35900 (8GB+256GB)起，可能會讓不少消費者轉而觀望4G版本。對此，台灣三星也在會後正式揭曉答案。

基於今年是台灣5G元年，隨著電信業者陸續宣布開台，手機品牌廠推出5G手機的腳步也漸漸加快，期待能共同推動5G申辦潮。然而相對於5G手機在開台初期選擇較少，且價格較為高昂，再加上5G基地台部建數量仍舊相對稀少，以智慧型手機市場來說，4G手機仍屬市場主流。那麼到底Note20 4G版本到底有沒有機會在台灣推出呢？

已推出5G服務的國家 萬元以上價位帶都推5G機種

藉著今日Galaxy Note20 5G以及Note20 Ultra 5G上市記者會，三星電子行動與資訊事業部副總經理 陳啟蒙也進一步分享了台灣三星在手機產品上的佈局。他指出由於不少國家還沒有推出5G服務，因此針對這些市場一萬塊以下手機會以4G / 5G 版本併行的方式佈局；但三星認為一萬元以上的市場是5G手機主戰場，因此都會推出5G手機，不會推出4G手機。因此雖然可以預期Note20 4G版本會比5G版更便宜一些，但是再便宜也不可能落到萬元以下市場，所以三星方面等於側面暗示Galaxy Note20 4G版在台推出機率微乎其微。

5G手機2020年底滲透率有望達10%

在台灣5G元年，三星方面看好2020年年底5G手機滲透率有望達到10%，而預計到2021年底，則有機會累積到35%。而今年三星對於旗下產品的表現，則是預期2020年底5G手機產品銷量可以達到所有產品的20%。

針對三星在台的手機市場，銷售量上今年度三星是預期A系列能佔約5成，另外旗艦手機能分佔5成。而針對今天宣布上市的Galaxy Note20系列，三星方面認為因為初期Note愛好者預期會被預購活動催出來，所以Note20 Ultra初期有望佔據6成銷售比例，但三個月後預期會逐漸穩定，Note20、Note20 Ultra銷售可望平分秋色，各佔50%左右。

至於今年度Galaxy Note20系列價格相對2019年Note10系列高出不少，陳啟蒙指出由於消費者生活型態的改變，還有需求的不同，智慧型手機產品的區隔也會越來越大，例如Note 10 Lite就是三星定位的輕旗艦，Note20與Note20 Ultra則分別是定為旗艦與超旗艦，Galaxy Z Flip 5G則是奢華旗艦的定位，各自有不同特色與市場區隔，消費者能夠依照哪款產品能真正滿足生活所需來選擇。此外，當然5G手機成本相對於4G手機來說更高，也是不可忽視的影響因素。

但陳啟蒙也表示，在Note20系列推出前，他們與電信商之間針對手機補貼進行討論時，可以感受到電信商對於Note20系列的期待，雙方很快速達成協議，根據協議，未來消費者透過綁約購買Note20系列，低標是至少能再享受NT$4000以上的補貼，再加上預購禮、排隊禮、開賣禮的加碼，實際上消費者購買Note20系列需要付出的費用並不會是歷年來最高的。

而在Note20系列之後，三星下半年也將持續擴大5G產品的佈局，提供給消費者更多選擇。再加上平板、無線耳機、智慧手錶等新品的加入，三星所提供給消費者的是完整生態圈的服務，再加上三星原本積極在5G領域投資與研發，相信在其他友商也陸續推出5G手機後，能與電信商一同把餅做大，加速推進5G市場。

(科技)