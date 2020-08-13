寶島夢想家與田壘完成續約。(寶島夢想家提供)

寶島夢想家持續進行補強計畫，今日宣布與楊敬敏、田壘完成續約，兩位黃金世代中華隊戰將不但擁有穩定的實戰表現，在球隊中更擔任關鍵精神領袖，球團期盼楊敬敏與田壘能夠成為球隊核心力量，在場內外帶領陣中年輕球員，傳承台灣籃球價值。

楊敬敏曾在SBL的2008-09賽季奪下得分王，2012年他西進挑戰CBA，並在2018年打出代表作的最佳賽季，平均上場36.7分鐘，高效率繳出14.9分的成績。結束七年旅外生涯後，楊敬敏返台打球便效力於寶島夢想家，在上個球季中，楊敬敏仍是本土球員中最重要的攻守戰力。

田壘擁有11年SBL（超級籃球聯賽）、4年CBA（中國男子籃球職業聯賽）以及2年ABL（東南亞職業籃球聯賽）的經驗，賽場上收穫豐富，在SBL征戰期間，不但拿過多次例行賽最有價值球員，也是聯盟紀錄中花費最少場次便達到3000分大關的球員。

總教練Kyle Julius表示，非常開心兩位經驗豐富的好手能夠留在球隊，他們是年輕球員的最佳典範，也很期待再度與他們合作，全力為球隊爭取勝利。寶島夢想家近期皆在彰化訓練，維持戰力以備戰未來賽事。

(中時 )