旭東(4537)公布半年報，上半年營收10.8億元，年減26.25％，毛利率39.89％，稅後淨利1億元，年增7成，每股盈餘1.27元。旭東表示，雖營收較去年同期衰退，但受惠於新產品推出，產品組合毛利轉佳，因而獲利仍較去年同期明顯成長。

旭東上半年雖因疫情影響，客戶資本支出遞延，進而影響公司營收，但旭東於2019年推出多款全自動生產設備，包括超窄邊框全自動生產線、OLED專用設備等獲得客戶採用，在新設備銷售帶動下，使旭東獲利在疫情影響下仍保持成長。

下半年隨著各國陸續解封及韓廠關廠效應，面板產業供需轉趨平衡甚至吃緊。在全球主要國家刺激經濟的措施下，品牌廠為下半年促銷檔期啟動備貨，帶動電視面板的需求回升；此外，隨著LGD與三星陸續關閉7及8.5代線產能，陸系面板廠接手韓廠於大陸工廠，供需調整大致抵定。由於陸廠市占率提升，在陸廠重回獲利後，新產線投資將轉趨積極，有望帶動旭東面板全自動生產線設備及OLED相關設備需求。

(時報資訊)