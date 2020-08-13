勤誠(8210)第二季合併營收21.99億元，歸屬母公司稅後淨利2.61億元，分別較去年同期成長46.31％及33.36％，每股稅後盈餘（EPS）2.18元。

勤誠表示，持續看好雲端伺服器市場的長期成長趨勢，目前訂單能見度良好，中美兩大區域客戶需求佳，拉貨動能可望延續，樂觀看待全年營運表現。

勤誠上半年營收35.36億元，歸屬母公司稅後淨利3.96億元，雙創歷年同期新高，分別年增15.43％及3.64％，EPS達3.3元。

以產品組合來看，上半年伺服器╱存儲機殼產品佔整體營收比重96％，勤誠透過系統整合商與通路商出貨，其中超過60%營收之終端客戶為大型資料中心。以出貨區域來分，中國市場佔37％，美國市場佔39％，歐洲地區佔8%，其它地區佔16%。

勤誠表示，雲端伺服器市場的長期成長趨勢不變，目前訂單能見度良好，中美兩大區域客戶需求佳，拉貨動能可望延續，下半年將優於上半年，樂觀看待全年營運表現。

根據DIGITIMES Research產銷調查，第二季全球伺服器出貨力道強勁，受惠遠距服務需求劇增、前季出貨遞延、以及因應第二波疫情而提前備貨。

該機構預期第三季需求力道轉為疲弱，大型資料中心及企業用戶將放緩拉貨速度，供應鏈面臨訂單調整。然而勤誠表示，展望下半年，雖新冠疫情仍帶來不確定性，勤誠下半年不看淡，預估將可達過去傳統旺季水準，除美、中兩大白牌伺服器市場，亦看好歐洲、印度區域客戶成長。

此外，自中美貿易戰起，勤誠即展開在台供應鏈布局與調整，除分散生產地集中之風險，也為了滿足客戶持續成長之需求，而進行產能擴張，不僅已於北部設立NCT廠滿足快速打樣以及少量多樣的產品需求，嘉義新廠也預計於2021年底開始貢獻，將結合在台研發資源，發揮高度客製化與彈性製造優勢。

隨著邊緣運算、AI人工智慧及IoT物聯網大量應用，勤誠持續看好中長期伺服器需求成長，針對邊緣運算、新一代的Whitley平台、高密度存儲伺服器所新開發之機殼解決方案也將陸續貢獻營收，帶動公司中長期營運成長。

(時報資訊)