根據TrendForce綠能研究處調查指出，受到大陸江蘇中能新疆廠爆炸與新冠肺炎疫情雙重影響，多晶矽料近兩周價格不斷上漲，其中單晶用料的成交價格漲幅平均在10%以上，帶動矽晶圓廠調升矽晶圓價格，連帶使得全球太陽能模組價格止跌回升。

TrendForce分析師陳君盈表示，為反映成本上升，本周全球太陽能矽晶圓龍頭隆基也再次調漲售價，平均漲幅高達7%；海外售價漲幅則高達7.3%。然整體供應鏈因終端需求復甦的力道尚不足夠，全球太陽能模組價格雖然已止跌回升，但漲幅有限。

農委會於上月的行政命令嚴格限制農地變綠電，下游終端市場模組出貨量預期減少；意即下游將短缺至少500MW的安裝容量，而上半年度整體安裝量僅560MW，預估下半年能全數併網的大型專案約350MW，若今年施政單位要達成自2016年累積至今的6.5GW安裝目標將有難度，進而導致全年度安裝需求量仍低。

隨著全球多晶矽料價格不斷飆漲，連帶影響太陽能矽晶圓的價格上升，台灣多數太陽能模組廠也開始醞釀調漲報價，然第四季整體需求量偏弱，部份業者也擔心產生轉單效應，預估整體價格上漲幅度有限，漲幅約落在1至1.5美分。相較全球，台灣太陽能模組成本偏高，且主流模組價格較全球高出至少30%以上，因此海外競爭力偏弱，目前僅能靠內需市場支持。

(時報資訊)