三星今(13)日正式宣布，Galaxy Note20 5G旗艦系列在台上市，售價今(13)日同步揭曉，Galaxy Note 20售價35,900元、Galaxy Note 20 Ultra則43,900元起，預計8月17日中午12點起開放預購，8月28日在開賣。

三星Galaxy Note 20系列本次在台灣上市版本搭載高通最新Snapdragon 865+行動平台，支援5G上網，支援台灣頻段為n1/n3/n28/n78，瞄準台灣5G首波商機。

台灣三星電子總經理李大成表示，Galaxy Note系列自在台推出，截至2020年第二季在台銷售量已累積近320萬支。Galaxy Note20 5G旗艦系列搭載一系列創新文書處理、專業攝影及無縫協作功能，讓消費者能發揮極致工作和玩樂效率，期望藉由新機推出，為台灣市場挹注5G成長動能，並進一步達成Galaxy Note20 5G旗艦系列較前一代銷售額成長一成。

三星Galaxy Note20 Ultra搭載曲面6.9吋極限全螢幕、Dynamic AMOLED 2X螢幕，支援120Hz畫面更新頻率提供12GB RAM、128/256/512GB ROM，可擴充記憶卡至1TB，電池續航力4500mAh。照相功能上，Galaxy Note20 Ultra打出1億800萬億級畫素鏡頭，5倍混合光學變焦、最高50倍超高倍變焦並搭載前置1000萬畫素自拍鏡頭。

Galaxy Note20搭載平面6.7吋0極限全螢幕、SuperMOLED螢幕，提供8GB RAM、128/256GB ROM，電池續航力4300mAh。照相功能上，Galaxy Note20具有6400萬超高畫素鏡頭3倍混合光學變焦、最高30倍超高倍變焦並搭載前置1000萬畫素自拍鏡頭。

Galaxy Note20 5G旗艦在S Pen上全面升級，新一代S Pen書寫延遲大幅降低，打造更貼近真實的擬真書寫體驗。S Pen「遠端遙控3.0」新增五種手勢，透過簡單的上迴勾、N字搖擺等動作，可輕鬆直覺地進行返回主螢幕、螢幕截圖等操作。

售價方面，Galaxy Note 20提供8GB+256GB版本，建議售價35,900元；Galaxy Note 20 Ultra則有12GB+256GB和12GB+512GB，售價分別為43,900元、46,900元，搭配電信業者5G指定資費方案可折價逾4000元，Galaxy Note20 5G旗艦系列預計8月17日中午12點開放預購登記，8月28日全台各大通路開賣。

(時報資訊)