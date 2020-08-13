隔夜美股勁揚，那斯達克指數大漲逾2%，且騰訊上季營收、淨利皆超出市場預期，激勵周四香港股市開高，惟盤中受獲利了結賣壓影響，終場恆生指數收跌0.05%，為25230.67點。國企股(H股)收漲0.28%，為10244.60點。重量級權值股騰訊終場跌逾2%。獲浙商證券看好，餐飲股飆升，海底撈漲6.6%，九毛九漲6.7%，呷哺呷哺漲逾7.3%。中國聯通業績告捷，股價暴漲26%。

(時報資訊)