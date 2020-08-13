《港股》恆指近收平 餐飲股逆勢飆升 16:482020/08/13 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隔夜美股勁揚，那斯達克指數大漲逾2%，且騰訊上季營收、淨利皆超出市場預期，激勵周四香港股市開高，惟盤中受獲利了結賣壓影響，終場恆生指數收跌0.05%，為25230.67點。國企股(H股)收漲0.28%，為10244.60點。重量級權值股騰訊終場跌逾2%。獲浙商證券看好，餐飲股飆升，海底撈漲6.6%，九毛九漲6.7%，呷哺呷哺漲逾7.3%。中國聯通業績告捷，股價暴漲26%。 (時報資訊) #餐飲股 #飆升 #騰訊 #終場 #恆指 也許您會感興趣 推薦閱讀 《港股》恆指高開走低 康希諾登上內地科創板 10:512020/08/13 財經 《韓股》南韓KOSPI小漲 製藥和遊戲股飆升 11:252020/08/13 財經 摩根市場洞察－中美角力添亂 堅守多元股債配置 04:102020/08/13 投資理財 《美股掃瞄》標普500距歷史高點僅寸步 那指大漲逾2％ 08:352020/08/13 財經 《期貨》8月台指期上漲161點 金融、電子開高 09:092020/08/13 財經 印度股漲相佳 宜逢低布局 04:102020/08/13 投資理財 台股科技基金 漲勢吸睛 04:102020/08/13 投資理財 大胃王吃播秀 央視痛批浪費 04:102020/08/13 焦點新聞 《美股》恐暫停加州業務 Lyft盤後升轉跌 09:262020/08/13 財經 今日股市備忘錄 04:102020/08/13 證券．權證 財經熱門新聞 抖音海外版TikTok為何暴紅 達人曝日進斗金的秘密 - 財經 快訊》和碩宣布併購鎧勝 將子公司私有化下市 - 即時 友人押10張股王下場慘 老謝：大立光該為散戶想想 - 財經 來台近20年還是撤走 德意志證券17日熄燈 - 即時 - 工商 驚傳華為搞無美國技術半導體廠 真相曝光了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。