雙美（4728）受惠膠原蛋白植入劑的銷售業績明顯成長，激勵第二季營業利益達0.91億元，稅後淨利以6,098萬元，創下歷史新高紀錄，EPS為1.12元。公司表示，將趁勝追擊戮力搶攻後疫情時期報復性醫美消費需求的熱潮，預期第三季仍可延續成長動能。

雙美累計上半年合併營收3.67億元，營業利益1.88億元，稅後淨利1.17億元，EPS為2.15元，分別較去年同期成長46％、171％、110％、108.74％。

營運表現亮麗的雙美，第二季膠原蛋白植入劑銷售業績年增40％，創造整體毛利率保持89％水準，惟疫情後逐步展開實體活動、以及包含面膜、保養品取得認證等，使得營業費用較第一季增加，第二季營業利益為47％。

展望第三季，雙美表示，內部已積極布局後疫情時期報復性醫美消費需求的熱潮，除了三大主力膠原蛋白植入劑針對不同適應症的產品定位，滿足消費者多元的需求外，持續採取TFP(Target、Focus、Persistency，目標、聚焦、堅持)營銷戰略計畫，透過線上線下行銷策略的整合，推進訂單保持良好能見度。

此外，雙美也爭取在台中獨家承辦首屆膠原前瞻性應用高峰論壇，凸顯立足台灣之Sunmax的品牌力，推波營運表現更上一層樓。

(工商 )