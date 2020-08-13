美股科技強彈帶動下，台股開高震盪收紅，且國際美元轉弱，激勵新台幣實質匯價走升，但央行出手打炒匯的消息，使得升勢受阻，尾盤升幅快速收斂，終場收在29.536元兌1美元，升值0.4分，終場連續4個交易日貶勢，台北外匯經紀公司成交量7.17億美元。

外匯交易員指出，科技股領漲下，美股全面反彈，護國神山台積電帶領台股上衝，指數收漲92點，外資也偏匯入，由賣超轉為買超台股69億元，激勵新台幣匯率走揚，但央行出手打炒匯消息，使得匯市買盤偏保守，出口商則是退場靜觀其變，尾盤央行調節後僅小幅升值，預料新台幣匯率短線不易凸破目前的整理區間。

外匯交易員認為，這次央行出手打炒匯，也不是什麼新鮮事，想挑戰老大（央行）最禁忌的底線，基本上，新台幣匯率對台灣這樣小而開放的經濟體來說，屬於神聖不可侵犯，央行全年全天候24小時緊盯不放鬆，想要投機炒匯，往往是「偷雞不著蝕把米」的下場。

(工商 )