生肖屬蛇、免之人今年最有大命錢，買樂透中獎機率高。(達志影像/shutterstock)

幸運之神眷顧一個人，竟然讓她連中2次樂透！住台中的護理師在南投紫南宮旁花200元中威力彩，原本外界以為她太幸運，其實她在中威力彩的前一周，才剛中樂透15萬元，好運到爆。命理師楊登嵙表示，威力彩得主屬蛇，是今年最有大命錢的生肖，加上她面相佳，鼻頭有肉耳大不外翻，有福氣中大獎也是天注定。

7月27日開出的頭獎有2注，一注落在台北大安區，據傳是同事集資中獎，另一注則落在南投，媒體揭露她是200元下注，獨自中獎。後來還傳出有前議員爆料，她曾是長照機構護理師，希望能回南投老家成立長照機構，回饋社會照顧鄉里老人。

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙日前表示，想中史上最高的獎金，一定要有這種「大錢命」，而屬蛇之人最有機會成為史上獎金最高的威力彩頭獎，果不其然，在南投紫南宮旁投注的得主，就是生肖屬蛇。

楊登嵙透露，中獎護理師不只中了15.6億，就在中頭獎前一周，她也中了樂透15萬元，如此好運真是羡煞人也。楊登嵙分析，幸運得主鼻頭有肉，肥厚有光澤，鼻翼不外揚、不外漏，長相像名媛孫芸芸，也有一說近似藝人郁方，無論像哪位，皆貴婦好命格。

楊登嵙指出，這位得主平常熱心社會公益，常做善事，老天爺給她的福報更好、更多。但他要提醒大家，人一生該賺多少錢都有定數，如果突然發了一筆橫財，表示老天要賦予你更多責任，要多幫助社會弱勢者，否則「德不配位」，會有不好後果。

(中時新聞網)