進入後疫情時代的台灣瀰漫著一股「報復心態」，適逢暑假到來，民眾展開報復性旅遊，使得國內旅遊熱度達高峰，炎炎夏日該怎麼玩？跟著中天主播簡至豪一起出任務，每週解鎖戶外新玩法，玩遍全台灣吧！本週「豪好玩」團長簡至豪和團員李郁涵一起來到宜蘭安農溪，在專業教練帶領下，體驗驚險刺激的泛舟活動，李郁涵更把握機會，與小十歲的鮮肉教練近距離親密接觸，把泛舟泛成了愛之船，一同感受湍急水流帶來無限歡樂！

「小豪出任務」是中天新聞台率先嘗試的新單元，讓新聞走出棚內，給予觀眾更活潑、貼近生活的旅遊節目，每週將由主播簡至豪擔任團長，像是旅遊YouTuber一樣，與團員們一起出外解任務，體驗更多新奇有趣的旅遊活動。簡至豪向來喜愛戶外活動，說起這次宜蘭安農溪泛舟，他忍不住豎起大拇指稱讚，「安農溪泛舟溪流長約10公里，整體遊玩時間為兩、三小時左右，雖然路線比花蓮來得短，但高度濃縮精華路段，不會像在花蓮泛舟一樣，點和點之間隔太遠，過程中一度划船划得很無聊、很厭世」！由於水流非常湍急，其中一段高低落差6公尺的滑道讓他印象深刻，整船人彷彿坐溜滑梯一樣，不到5秒時間直接被沖到下游，考驗每個人的膽量！

「豪好玩」團長簡至豪和團員李郁涵一起來到宜蘭安農溪泛舟。(圖/中天新聞台提供)

安農溪水門長年開啟，平時不影響泛舟旅客通過，卻剛好讓簡至豪一行人遇上水門半開的時刻，整船人必須壓低身體通過，但攝影師為了捕捉畫面，不顧溪流帶來的重力加速度，眼看著就要撞上水門的前一刻，才趕緊趴下閃避成功，保住一條小命，讓大家都鬆了口氣。

一行人恰好遇到水門半開，只得全體趴下通過，十分驚險。(圖/中天新聞台提供)

坊間泛舟業者眾多，簡至豪提醒民眾務必慎選合法業者保障安全，在專業教練帶領下才會玩得更開心，他說：「每船配置8名旅客，由教練負責划船，遊客只要撥水，怕累的人非常適合來這裡，每個人都會穿上救生衣，就算不會游泳也可以放心享受泛舟的樂趣！這裡教練非常專業，整趟泛舟很少翻船，而且普遍年輕很會帶氣氛，還會趁其不備把人抱起來丟到水裡，實在太好玩了，讓我從頭到尾拼命嘶吼沒停過！不過我身體內建8顆丹田，不會叫到失聲！」

簡志豪認為，泛舟最特殊的地方是，下雨了可能會讓活動更刺激，因為雨量將使河川增加水位，夏天又容易出現午後雷陣雨，推薦尋求刺激的民眾可以挑下午的時候玩；若是女孩子怕曬黑，可以趁上午時段體驗水上活動。此外，簡志豪建議民眾可穿著長袖長褲，一方面有助防曬，另一方面溪流多碎石，可避免劃傷皮膚。更多精彩內容，請鎖定本週五、六（14、15日）中天新聞台52頻道下午1點《小豪出任務》。

(中時新聞網)