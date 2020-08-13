「小時候家裡窮，沒錢訂學校的營養午餐，每天中午都吃隔夜的剩菜剩飯，因為家裡沒有冰箱，飯菜時常變質餿掉，但也只能含淚硬著頭皮吞完。」很難想像，最高單月月薪六十萬、去年年薪破三百萬的超級經紀人郭俊輝，擁有人們眼中的「五子登科」(妻子、房子、車子、銀子、孩子)，但他不為人知的童年遭遇卻是如此令人鼻酸。

曾四個人蝸居四坪房間 郭俊輝立志賺錢扭轉人生

當年一場意外，讓郭俊輝的父親雙眼全盲，為了生計，父親帶著全家人從嘉義搬到台北學習視障按摩，在老闆的照顧下，一家四口借宿四坪大的小房間長達四、五年之久。因為低收入戶身份，郭俊輝領的是紅色的學雜費單，班上同學看到後時常排擠他。儘管難過、氣憤，但郭俊輝為了不讓父母擔心，回到家時沒敢哭出聲，他默默的許下心願，未來一定要努力賺錢改變人生。

回首求學時期，郭俊輝不曾上過補習班，也沒辦法和同學們聚餐或是相約唱KTV，更別提像有些同學在寒暑假時出國旅遊或進修。個性積極主動的他，求學時善用學校各種資源，順利完成大學學業。「因為要省住宿費，我自願當學生宿舍舍長，平常協助辦活動、管理宿舍行政事務；為了存生活費，我當老師的研究助理，並且認真學習，年年拿獎學金；即使沒有錢，我的青春依舊過得多采多姿。 」

郭俊輝說：「爸媽為了養活哥哥和我，以前工作常常忙到三更半夜。 」個性獨立早熟的郭俊輝，在大學時就決定畢業後從事業務工作，因為他知道，在沒有顯赫的家世背景與父母的金援下，想要改變現況唯有挑戰高薪的業務工作，才有機會改變自己未來的命運。

郭俊輝加入永慶房屋後年薪逐年飆升，不僅改善家庭的經濟，也成為家中最有力的靠山。

郭俊輝的太太即將在十一月臨盆，讓郭俊輝成為「五子登科」的人生勝利組。

加入永慶房屋讓生命更圓滿、成就五子登科！

郭俊輝從明新科技大學土木系畢業後入伍服役，當兵時不斷思考著業務工作百百種，哪一種產業最有前景？在某一次看到永慶房屋百萬經紀人的成功故事時，郭俊輝深深受到鼓舞，那時他清楚明白，加入永慶房屋後只要用心付出，百萬年薪就不是夢想！

他在服役時安排休假時間到永慶房屋面試，退伍不到一週就開始上班，從一開始接受公司的教育訓練及學長姊專人一對一指導，第二個月就順利成交。第二年他就成為百萬年薪經紀人、第三年年薪突破兩百萬；十一年頭耕耘下來，今年有機會挑戰年薪四百萬，郭俊輝以超級經紀人之姿翻轉人生逆境。

「永慶房屋真的不一樣！」郭俊輝說，因為公司的「月月晉升」制度，升遷無年資限制，晉升跟加薪的速度可以自己掌握，現在的他光是底薪就比一般上班族來得高，加上公司「彈性工作8小時」的福利制度，他每天都能回家吃晚餐、週末固定和爸媽聚餐，當年的女朋友也成為現在的郭太太，加上寶貝女兒即將在今年十一月出生，郭俊輝完成「五子登科」目標。

郭俊輝加入永慶房屋十一年，憑努力為自己爭取到年年破百萬的高薪。

目標在永慶完成環遊世界的夢想

「我拒絕當工作狂，努力實踐『聰明工作、健康生活』！ 」郭俊輝在25歲成為百萬經紀人、26歲當上店長、30歲開始成為業績千萬的超級經紀人，每年還能出國旅遊兩到三趟，關鍵就在他善用時間兼顧工作與家庭，郭俊輝笑說：「我目標在永慶房屋實現環遊世界的夢想。」

小時候的困苦環境成為郭俊輝茁壯的養分，永慶房屋也成為郭俊輝的最佳舞台。他輝鼓勵求職者，別受限過去的背景與所學，年紀更不是拒絕挑戰的理由。只要堅持做對的選擇，加入永慶房屋，在人生道路上就能像他一樣活得精采、快樂生活。

郭俊輝加入永慶房屋後，年年拿到海外旅遊獎勵，他立志在永慶房屋完成環遊世界的夢想。

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(中時新聞網)