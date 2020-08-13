日本「桌球天后」福原愛2016年嫁給台灣「桌球王子」江宏傑，婚後陸續生了一雙子女，夫妻倆也受邀出演真人秀，在節目中大方展現真實相處模樣，被認證即使有了孩子也不減甜蜜，而夫妻倆經常在社群分享「恩愛證據」，最近福原愛po出人生首次製作的魯肉飯，果然是為了老公江宏傑。

福原愛今天在推特、微博等社群平台po文，分享親手製作的料理照，是台灣國民食品「滷肉飯」，她透露這是生平第一次製作這道料理，從備料開始就親自動手，買了整塊的五花肉回家慢慢切成小丁，讓曾是桌球國手的她都直呼手臂超酸。

福原愛說，滷肉飯是老公江宏傑跟兒子「Kou君(小小傑)」的最愛，所以她很努力在做，成品照片看起來賣相很不錯，但福原愛卻自評冰糖放太多，有些過甜了，也透露考量兒子的幼童口味，所以沒放大蒜跟八角，間接曝光台灣正宗滷肉飯的關鍵配方，愛醬還跟粉絲熱情介紹台灣滷肉飯與和風肉醬的細微差異，讓粉絲直呼長知識，並盛讚愛醬好厲害，根本是台灣料理推廣大使。

(中時新聞網)