去年南方澳大橋斷裂崩塌震驚社會，促使各縣市政府盤點轄內危險橋梁進行健檢和維修，建於1981年初的「大湖二橋」被列為危橋多年，大湖鄉公所因此向縣府提報拆除重建，計畫獲營建署核定補助約9000萬元，執行單位工務處養護科表示，現已進入規畫設計，力拚年底前動工。

大湖二橋可引入台3線車流進市區，是當地居民上班上課、運送農產、採買民生用品的要道，不過橋梁年久失修，溪水長期沖刷導致橋墩裸露嚴重，被列為危險橋梁多年，建設課長陳至瑋表示，去年南方澳大橋崩塌，危橋再度受到關注，向縣府提報改建，順利獲營建署補助約9000萬元辦理。

大湖鄉公所建設課表示，重大橋梁拆除重建目前由縣府執行，據悉設計監造剛發包，依據都市計畫道路寬度之規範，路幅最多可拓寬至11米，利用箱型拱橋工法重建，預計保留2車道並增設人行道，以維護學生、年長者及自行車騎士等用路人，安全通行的權利。

工務處養護科長劉森華表示，大湖二橋為U3等級以上的危橋，依規定1年內須派修維護，因早期工法落墩較多，溪水沖刷導致橋墩裸露嚴重，改建時將減少落墩數量，位置也會避開易沖刷的主河道，另考量該橋鄰近大湖農工常有學生通行，避免人車爭道，擬規畫雙向車道旁設置人行道，預計9月有初步設計。

(中時 )