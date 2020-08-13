全球對沖基金龍頭橋水基金13日公布，2020年第二季阿里巴巴躋身橋水美股第六大持股。一直以來，橋水前十大持股由ETF占據，此次罕見地將個股調至前十大持股。橋水第二季加碼阿里巴巴幅度達到244％，加碼後持有市值為2.05億美元。

中國證券報報導，據橋水基金13日向美國證券交易委員會（SEC）遞交的報告顯示，橋水第二季還大幅加碼兩檔中國ETF，分別為安碩中國大型ETF、安碩MSCI中國指數ETF，兩者的加碼幅度分別為717％、486％。

加碼後，橋水持有安碩中國大型ETF市值1.9億美元、安碩MSCI中國指數ETF市值1.5億美元，分別位居美股組合前十大持股的第七、第八位。

橋水基金第二季末美股持倉市值為59.61億美元，較第一季50.4億美元有所增加。第二季橋水新買進137檔股票，加碼68檔股票，清倉153檔股票，減持177檔股票。

值得注意的是，橋水基金聯席投資總監Bob Prince表示，投資者低估債券收益率接近零所帶來的風險。Bob Prince近期在接受外媒採訪時指出，雖然政府債券與高等級公司債券一直以來都是財富的存放地，但新冠肺炎疫情所帶來的極端低利已經改變它的作用。

Bob Prince於6月曾表示，新冠肺炎疫情的影響可能會持續18至24個月，進而使主要促進經濟增長的貨幣與財政政策變得更加複雜。

(工商 )