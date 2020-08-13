電動工具齒輪及齒輪箱廠鈞興-KY齒輪箱、精密五金件等產品訂單及出貨均優於第一季，有效去化庫存、持續強化存貨管理，當季跌價及呆滯損失回升利益1,185萬元，今(13)日公布第二季EPS為1.39元、上半年EPS為2.46元。

鈞興第二季合併營收為4.14億元、稅後淨利0.66億元、EPS為1.39元，分別比第一季成長11.4％、29.68％、29.91％。鈞興持續提升齒輪部分加工工序自動化生產比重，加上第二季存貨跌價損失回沖貢獻，第二季毛利率從第一季28.66％提升至34.3％、第二季營業利益率從第一季10.76％提高至16.14％。

上半年合併營收7.86億元、營業利益1.07億元、稅前淨利1.33億元、本期淨利1.17億元、EPS從去年同期2.73元降至2.46元。

鈞興表示，鈞興對第三季營運維持審慎樂觀看法，第三季向來是傳統出貨旺季，持續看好旗下齒輪箱、精密五金件等主力產品訂單為營運亮點，目前在手訂單能見度達2～3個月。鈞興持續拓展歐洲、日本等地區接單契機，可望帶動未來整體營運良好成長引擎。

(工商 )