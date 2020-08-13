麥寮鄉橋頭國小也被畫在「低地利地區」範圍內。（周麗蘭攝）

麥寮鄉4年前3村被農委會畫設為不利農業經營區，變為太陽能專區，目前還抗議不休，最近蛋黃區的7個村又被畫為「低地利區」將擴大納入光電區。鄉內13名村長、11名代表、4名議員具名陳情總統府，要求終止開發。

縣議員林建鴻今（13日）在縣議會緊急質詢，麥寮鄉人口4萬8000多人，橋頭村、施厝村、崙後村、雷厝村、新吉村、三盛村、中興村占一半，卻被被畫為「低地利地區」？

他表示，2016年麥寮鄉公所配合農委會「嚴重地層下陷地區内不利農業經營得申請設置綠能設施之農業用地範圍」，未召開地方說明會，也從未與居民溝通，就把3個村畫為不利耕作區。

林建鴻表示，4年爭議產生的第20、21區太陽能光電區工程，居民抗議還未解決，農委會又把7個村1100多公頃畫為「低地利區」，政府不能把良田當廢田。

據了解，農委會進行低地力農地評估變更為能源專區規畫，預定把麥寮鄉新吉中排線及雷厝排水線以南、台17以西、大有支線及施厝察大排溝以北、外環東路及中山路以東農地面積約1132公頃，建議作為綠能開發。

最近消息曝光後引起譁然，鄉內13名村長、11名代表、4名議員全部具名陳情總統府，強調該區是麥寮鄉重要農、漁業開發用地，占使用面積7成，不適合作綠能專區設置，懇求中央傾聽民意撤回該案，不要為政見而犧牲百姓健康及權益。

縣府建設處長李俊興答詢表示，雲林縣於2015年至2017年曾畫設不利耕作區近1219公頃，目前種電約100多公頃，還有1000多公頃可以利用，縣府不同意把所謂低地利農地畫作太陽能專區。

農業處魏勝德則表示，本次麥寮鄉被畫設為低地利區的土地，該處認為是優良農地， 耕作沒有問題。

祕書長曾元煌表示，農委會的「低地利」定義與跟地方的期待不一樣，也與事實不合， 會向中央反映。

(中時 )