大千綜合醫院腎臟內科主任李明彰表示，腹膜透析可讓腎功能維持較久，心肺功能影響也較小。（大千醫院提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗28歲的上班族陳性女子因腎病變已經洗腎4年，在大千醫院建議下，選擇全自動腹膜透析，晚上睡覺前將腹部導管接上機器，睡醒後就洗完腎，維持正常生活。

大千綜合醫院腎臟內科主任李明彰表示，一般洗腎方式分為血液透析及腹膜透析，醫師會依病人需求和方便性給予治療建議，讓病人考量自身狀況做選擇，其中新型的全自動腹膜透析在家睡覺就能洗腎，且使用方便不需頻繁更換腹膜透析液，還能減少奔波醫院時間，讓病人的生活品質更加完善。

李明彰說明，上班族的陳性女子因為怕痛、怕打針、平日又要上班，因此以全自動腹膜透析解決困擾，完成洗腎，另有80歲的王奶奶，10年前腎臟癌切除左腎，因高血壓併發尿毒症需要洗腎，由於王奶奶為獨居，雖可以自理生活，但要常跑醫院仍十分麻煩，因此選擇全自動腹膜透析，每個月只要回診一次，目前狀況都很穩定。

大千指出，腹膜透析利用自己的腹膜來交換毒素，會洗出較多中大分子的毒素和電解質磷、鉀等，同時腎功能可以維持比較久，因此在食物和水分的攝取限制較少。由於腹膜透析為每天穩定慢慢治療，對血壓和水分的變動較小，長期下來對心肺功能的影響也較小。

李明彰表示，全自動腹膜透析可健保給付，因此除非病人曾接受過腹腔重大手術，腹膜透析幾乎適用每位腎友，讓洗腎更加方便。

(中時 )