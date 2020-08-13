演藝圈資深藝人羅霈穎，本月(3日)被發現猝死家中，享年59歲。本月(11日)其死因出爐，據檢警報告指出，顯示羅霈穎生前服用多種藥物，是致死原因。

羅霈穎「藥物混吃」致死 專家再曝吃藥配3食物恐影響健康

羅霈穎生前一直對養身非常注重，突然在家中逝世震驚社會！據了解，警方抵達現場時，羅霈穎已明顯死亡，並在住家中發現羅霈穎遺留下的慢性病藥品一袋，友人表示，羅近來幾乎不喝酒，但因長期失眠問題，有就醫並且服用安眠藥的習慣。

(圖/冬瓜行旅提供)

毒物科專家招名威教授接受《中時新聞網》電話專訪，提到多重藥物的殘留可能會出現幾個層面的影響，像是心臟病及精神病的藥物是不能同時間使用，若同時使用藥物可能會在肝臟產生交互作用，稱之為「加成反應」，嚴重可能導致肝臟在短時間內失去功能。教授還強調，服用心臟病和高血壓相關藥物時盡量避免吃葡萄柚、柑橘類或是紅麴等的食物，恐怕會影響血壓以及藥物的代謝。

最後招明威也要呼籲大家，身體若有不適要盡快就醫，聽從醫生指示服用藥物，有些藥物多吃無益反而有害身體健康，若有多種藥物需服用時，一定要告知醫生，讓醫生可以做整合性的判斷，同時也能夠避免憾事發生。

(中時新聞網)