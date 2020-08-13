牧德(3563)因載板設備需求穩定，且Smart Camera出貨逐步放量，加上公司新開發PCB後段製程非AOI必備檢測設備，下半年營運展望樂觀，牧德董事長汪光夏表示，公司營運谷底已過，下半年及全年業績都會比去年好。

牧德下午舉行法說會，全球新冠肺炎疫情延燒，牧德客戶延後出貨，讓牧德上半年營運受到影響，牧德上半年合併營收為13.63億元，營業毛利為9.01億元，合併毛利率為66.1%，稅後盈餘為4.31億元，每股盈餘為10元。

牧德表示，今年上半年度毛利率雖與去年差距不大，惟投入研究開發及業務推廣需求增加，致費用率提高，且今年度又受疫情及中美貿易戰等因素影響，預期信用損失提列及匯兌損失增加，故今年上半年度淨利率減少8%，牧德評估目前客戶雖延遲付款，但客戶收款風險仍低，未來將逐步陸續收款時可回填預期信用損失的提列。

渡過上半年後，牧德營運已見回溫，汪光夏表示，目前產業狀況確實不好，不過公司已經做好準備，除載板客戶需求強勁，Smart Camera於上半年度已開始小量出貨，下半年度除此項新產品推廣外，其他新設備產品也將於陸續推出，且部分新產品已收到訂單，將於下半年度出貨，對新品仍持續穩健進行布局，公司營收應已落底，未來銷售可望逐步恢復正常。

在新設備部分，牧德攜手包括半導體設備同業在內3家公司開發的PCB後段製程非AOI必備檢測設備預計9月進行客戶端實測，並將於今年10月份TPCA Show發表，此項產品所屬產業2019年市場產值約有60億元，牧德對此新產業預計明年第1季及下半年還會有新機型投入，擴大市佔率；同時也會持續保持市場敏銳度，對不同產業推出相對應之產品，共同創造產業提升。

牧德表示，公司目標為與客戶共同創造雙贏，依客戶需求打造其所需之產品，並持續不間斷投入最新科技產品之開發，其研發成本相對較高，但可以幫助客戶大幅減少生產設備購置及人力成本，雖然上半年毛利率維持66%高水平，係為達到客戶與公司雙贏的目標，今年上半年度所推出之機台多屬新型研發機，故牧德持續延攬研發人才及積極推廣業務，保持公司之領先地位。

(時報資訊)