經營85度C的美食-KY（2723）迎戰中秋送禮商機，今年攜手二搞插畫主打懷舊復古風，一舉推出11款創意禮盒，預購早鳥85折優惠後價格落於240～880元，中秋節檔期銷售目標維持7.5萬盒，衝刺業績達3200萬元，較去年3000萬元小幅增加。

美食第二季獲利反彈、營運連2季優於預期，法人看好下半年可望緩步回升，帶動股價自7月底起緩步走揚，今（13）日在買盤敲進下放量攻上漲停價114元，終場大漲8.65％收113元，創2個月波段高點。三大法人擴大買超達1483張，本周迄今買超3344張。

美食過往推出聯名授權商品，多選擇與國際廠商合作，今年中秋檔期首度與本土插畫家二搞聯名合作，推出11款食材多變的懷舊復古創意禮盒，包裝首創以懷舊復古尪仔標插畫為題，用故事描述出50年代的台灣人文風情和背景文化。

今年推出的11款懷舊復古中秋禮盒，包括「阿母思撞」、「素蘭阿姨」、「我的一小口」、「一盒85上月球」、「一盒85上月球（企業大宗款）」「阿菠蘿11號」、「小雞星球禮盒」、「無敵金龍流沙」、「85一大盒」，以及常規的鳳梨酥、咖啡烤蛋捲禮盒。

美食主管表示，送禮為中秋市場主要需求，除了產品品質，精緻及售價成為消費者購買關鍵。相較於往年，美食今年推出2款氣派雙層禮盒，85折後價位落在240～880元，以豐富內容、多元化款式選擇，盼同時滿足尊榮企業送禮和親友需求。

美食指出，台灣由於防疫措施得宜、疫情相對穩定，上半年在三大主要市場中受影響程度最小，7月已恢復去年同期水準。父親節檔期業績原先預期與去年相當、但結果意外小幅成長2％，面對即將到來的中秋檔期，希望業績亦能延續優於預期表現。

對此，美食亦再度啟動肖像商品加價購活動助攻，自8月27日起至10月7日推出Hello Kitty公仔造型保冰杯、2款造型隨手杯及藍牙喇叭等4款實用小物，全台限量2.8萬個，預估可望帶動銷售業績達上千萬，使加價購檔期業績年增近1成，挹注營運成長動能。

(時報資訊)