大霈在三立都會台10點線節目《匠紫也可以》第2季中獨當一面，13日她皮膚黝黑現身受訪，原來是她日前為了體驗救生員的艱辛，在福隆整整曝曬2天，除了淨灘、牽繩，為了保育海洋，大霈不搽防曬用品，讓從來沒曬傷過的她，在第1天下海後，皮膚被猛毒太陽曬得通紅，自虧如如龍蝦般，「回家後痛到睡不著」。

節目拍攝至今，大霈遇過最危險的行業是武打女替身，她透露想當台灣楊紫瓊，設計的武打動作中，大霈要先被踹肚子然後被鋼絲往後拉，接著摔倒，當時因她沒撐住脖子，頭部整個重摔到墊子上，整個人屁股朝上翻一圈，當下頭昏眼花，痛到完全爬不起來，還有輕微腦震盪現象，正想是不是想去醫院看診時，專業人員在旁邊說其實還好，她忍不住想，「天啊！這才第1集，怎麼搞成這樣子」？她環顧四周，才發現「其實這就是替身的日常，幾乎沒有人會關心他們，他們就是要當別人肉墊，真的覺得替身很辛苦」，透過此節目，揭開那些沒在片尾被提及的替身們不為人知的辛酸。

大霈自虧肢體殘障，最怕製作單位出舞蹈相關題目給她，對於錄製節目的艱辛，她開玩笑大喊「為什麼要接這節目？我想當花瓶啊，想在棚內吹冷氣」！而她最想當的是搜救犬的訓練員，上月已圓夢，但她做過後深知沒那麼簡單，「他們其實都是消防員出身，心智上的關卡跟身體上的磨練都很紮實，這些狗狗不只是公事上的夥伴或寵物，更是生命共同體，常要面臨生離死別，搜救犬很容易因出一次任務不幸去世了」。

(中時 )